Карту с «ничейным» Крымом удалили с сайта Bloomberg
Американское новостное агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту мира с полуостровом Крым, территориальная принадлежность которого не была обозначена.
Республику пометили на удаленной карте светлым серым цветом, Россию — темно-серым, а Украину — желтым.
Bloomberg «исправил ошибку»
Об удалении карты с необозначенной государственной принадлежностью Крыма сообщили на сайте агентства. В материале говорится, что «исправлена ошибка удалением ошибочной карты». Однако оригинал опубликованной Bloomberg карты всё еще доступен в Twitter.
Реакция России
Появление карт подобного рода в Крыму назвали важным сигналом. Так, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире Sputnik отметил, что западные СМИ уже относят полуостров к России, понимая, что Крым — «безусловно, неотъемлемая часть России».
Киев призвал агентство удалить карту
Сразу после публикации карты с нейтральным Крымом посольство Украины в США призвало агентство отредактировать инфографику. Крым — украинский и «должен быть закрашен желтым цветом», заявили в украинской дипмиссии в Вашингтоне.
Карты с российским Крымом
После возвращения Крыма в состав России в 2014 году в ряде стран издавались карты, где Крым был обозначен российским или вовсе не изображался.
В мае этого года Украина возмутилась немецкой картой мира с российским Крымом, в январе географическую карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште. Украинские власти тогда добились изъятия тиража.
В марте украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты страны без полуострова Крым.
Похожая история произошла в Чехии: выпущенный в 2017 году атлас, на котором полуостров Крым обозначен как территория России, изъяли из обращения.
В 2015 году французское книгоиздательство Larousse выпустило атлас, в котором Крымский полуостров обозначен как иностранная территория для Украины.