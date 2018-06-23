Карту с «ничейным» Крымом удалили с сайта Bloomberg

Американское новостное агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту мира с полуостровом Крым, территориальная принадлежность которого не была обозначена.

Республику пометили на удаленной карте светлым серым цветом, Россию — темно-серым, а Украину — желтым.

Bloomberg «исправил ошибку»

Об удалении карты с необозначенной государственной принадлежностью Крыма сообщили на сайте агентства. В материале говорится, что «исправлена ошибка удалением ошибочной карты». Однако оригинал опубликованной Bloomberg карты всё еще доступен в Twitter.

Реакция России

Появление карт подобного рода в Крыму назвали важным сигналом. Так, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире Sputnik отметил, что западные СМИ уже относят полуостров к России, понимая, что Крым — «безусловно, неотъемлемая часть России».

Киев призвал агентство удалить карту

Сразу после публикации карты с нейтральным Крымом посольство Украины в США призвало агентство отредактировать инфографику. Крым — украинский и «должен быть закрашен желтым цветом», заявили в украинской дипмиссии в Вашингтоне.

Карты с российским Крымом

После возвращения Крыма в состав России в 2014 году в ряде стран издавались карты, где Крым был обозначен российским или вовсе не изображался.

В мае этого года Украина возмутилась немецкой картой мира с российским Крымом, в январе географическую карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште. Украинские власти тогда добились изъятия тиража.

В марте украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты страны без полуострова Крым.

Похожая история произошла в Чехии: выпущенный в 2017 году атлас, на котором полуостров Крым обозначен как территория России, изъяли из обращения.

В 2015 году французское книгоиздательство Larousse выпустило атлас, в котором Крымский полуостров обозначен как иностранная территория для Украины.