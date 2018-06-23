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Движение транспорта ограничили около столичного стадиона «Спартак»

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Фото: Андрей Ильин
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В связи с матчем Бельгия–Тунис 23 июня введено ограничение движения транспорта в районе московского стадиона «Спартак», сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Так, запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — приводит «Интерфакс» его сообщение.

Введены ограничения на остановку и стоянку транспорта в Волоколамском проезде, улице Летной и проезде Стратонавтов.

Жители микрорайона, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного административного округа, могут подъезжать к домам проживания безо всяких ограничений. 

Матч Бельгия–Тунис состоится в 15:00.

Накануне ЦОДД предупредил столичных водителей о «дачных» пробках.

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