Движение транспорта ограничили около столичного стадиона «Спартак»
В связи с матчем Бельгия–Тунис 23 июня введено ограничение движения транспорта в районе московского стадиона «Спартак», сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«Так, запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик», — приводит «Интерфакс» его сообщение.
Введены ограничения на остановку и стоянку транспорта в Волоколамском проезде, улице Летной и проезде Стратонавтов.
Жители микрорайона, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного административного округа, могут подъезжать к домам проживания безо всяких ограничений.
Матч Бельгия–Тунис состоится в 15:00.
Накануне ЦОДД предупредил столичных водителей о «дачных» пробках.