Россия и Япония договорились о межпарламентском сотрудничестве

Российские и японские парламентарии договорились о сотрудничестве. Совместный меморандум был подписан представителями двух государств во время встречи в Якутске, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

С 23 по 25 июня в столице Республики Саха проходит совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совете Федерации и японо-российского дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии.

Как сообщил Косачев на странице Facebook, по его приглашению иностранную делегацию возглавил министр экономики, член верхней палаты японского парламента Хиросигэ Сэко.

Кроме того, в Якутию вместе с парламентариями прибыло более 40 японских бизнесменов, которые обсудят с российскими коллегами возможности сотрудничества в пищепроме, IT, туризме, гостиничном бизнесе, строительстве и не только.

26 мая по итогам переговоров премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Москве был подписан совместный план действий по сотрудничеству, в частности в сфере цифровой экономики. Также стороны договорились о взаимодействии в строительстве и ЖКХ с целью создания «умных городов».