Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк найдена мертвой в Москве. Девушка выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи».

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Тарасюк снимала квартиру в этом доме недавно. По словам знакомых, девушка не работала, жилье для нее оплачивал женатый мужчина, с которым она встречалась.

Очевидцы заметили Тарасюк, стоявшую на балконе верхнего этажа, и сказали об этом консьержу. Он вызвал полицию и службу спасения, но они не успели приехать. Ни следов борьбы, ни предсмертной записки там, откуда она упала, не найдено.

По информации телеканала, Тарасюк состояла на учете у нарколога и лечилась от алкогольной зависимости. Незадолго до гибели она страдала от анемии и месяц пролежала в больнице.

Ранее появилась информация, что погибшая в «Золотых ключах» — гражданка Филиппин.

«Московский комсомолец» уточняет, что Тарасюк жила на третьем этаже. По словам правоохранителей, ее гибель, скорее всего, была несчастным случаем: она поднялась на балкон общего пользования, чтобы полюбоваться видом с высоты, и упала.

Анастасия Тарасюк участвовала в шоу «Дом-2» осенью 2013 года.