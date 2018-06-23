Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки

Глава правительства Канады Джастин Трюдо получил штраф в $100 из-за того, что не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Штраф премьер-министру выписал наблюдательный орган по этике Канады за 100 за нарушение Закона о конфликте интересов, а именно за ношение незадекларированных солнцезащитных очков, сообщает издание CBC.

Согласно канадскому законодательству премьер обязан в течение месяца сообщать о полученных подарках стоимостью более $200.

Трюдо не уведомил власти о двух парах солнцезащитных очков, которые ему и его супруге подарил премьер провинции Остров Принц Эдуард Уэйд Маклауклан.

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро отметила, что премьер не задекларировал очки из-за «административной ошибки», по причине того, что форма декларации была неправильно заполнена.