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Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Глава правительства Канады Джастин Трюдо получил штраф в $100 из-за того, что не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Штраф премьер-министру выписал наблюдательный орган по этике Канады за 100 за нарушение Закона о конфликте интересов, а именно за ношение незадекларированных солнцезащитных очков, сообщает издание CBC.

Согласно канадскому законодательству премьер обязан в течение месяца сообщать о полученных подарках стоимостью более $200.

Трюдо не уведомил власти о двух парах солнцезащитных очков, которые ему и его супруге подарил премьер провинции Остров Принц Эдуард Уэйд Маклауклан.

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро отметила, что премьер не задекларировал очки из-за «административной ошибки», по причине того, что форма декларации была неправильно заполнена.

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