Евросоюз вновь планирует ответные пошлины Трампу

Евросоюз планирует ответные меры, если США введёт пошлины на их авто. Трамп пригрозил: Америка установит 20% налог на импорт машин из Европы.

Причина — ограничения введенные ранее ЕС в отношении Соединённых Штатов. Еврокомиссия одобрила налоги на товары из Америки. Речь идет об одежде, обуви, косметике, мотоциклах, алкоголе и других товарах.

Президент США недоволен и требует вообще отменить пошлины. Ну или хотя бы снизить их. Вашингтон продолжает «торговую войну» после введения сборов на сталь и алюминий.