Легкий военный самолет разбился в США

Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США разбился в американском штате Нью-Мексико.

Один пилот пострадал и был госпитализирован. На борту находился также еще один военнослужащий, судьба которого неизвестна. Самолет совершал учебный полет и упал рядом с полигоном. Причина инцидента пока неизвестна, начато расследование, передает ТАСС.

ВВС США используют A-29 Super Tucano в качестве летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.

Ранее сообщалось, что воздушную разведку вдоль российских границ на минувшей неделе провели 20 летательных аппаратов. Самолеты ВВС РФ поднимались на перехват семь раз.