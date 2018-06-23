Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об избрании ей меры пресечения, заявила, что власти Украины рискуют получить проблемы как с Запада, так и с Востока, если не прекратят войну в Донбассе.

Савченко арестовали 20 марта после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нее неприкосновенность. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Суд продлил 15 мая арест Савченко до 13 июля включительно. Депутату грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, хоть и признает, что говорила о терактах.

13 июня стало известно, что арестованная написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила главу государства помиловать в России 66 заключенных украинцев.

22 июня Шевченковский районный суд Киева 22 июня обязал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить законность взятия образцов крови у арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко.