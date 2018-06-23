Вестибюль станции метро «Третьяковская» закроют в выходные

Вестибюль станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закроют в связи с работами по монтажу навеса с 23 по 24 июня, а также с 30 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Выходные дни были специально выбраны для проведения работ, так как в это время на станции минимальный пассажиропоток. Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) во время закрытия станции помогут жителям и гостям столицы выбрать нужный маршрут. Также пассажиров попросили быть внимательнее при планировании поездок.

22 июня глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что фасады 11 станций московского метро обновили к чемпионату мира по футболу 2018 года.