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Второй аргентинский фанат снял на видео унижение россиянки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Еще один аргентинский болельщик опубликовал видео, на котором просит девушку повторять непристойные слова на незнакомом ей языке. Это уже второй случай за минувшую неделю.

Ролик, на котором некий Клаудио Фиттереру просит россиянку повторять за ним непристойности, был опубликован в Сети и быстро привлек внимание пользователей, пишет РЕН ТВ.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич немедленно отреагировала на инцидент. В своем Twitter она написала, что Фиттереру запрещено посещать футбольные матчи чемпионата мира по футболу в связи с оскорблениями девушки.

21 июня один из аргентинец Фернандо Пенови был также лишен права посещения матчей мундиаля за оскорбление молодой россиянки. Мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором по такой же схеме попросил девушку произнести непристояные слова на испанском языке, которого она не знала.

20 июня стало известно, что несколько бразильских болельщиков сняли видео, на котором они поют непристойную песню на португальском языке, а стоявшая с ними россиянка им подпевает.

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