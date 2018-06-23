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Bloomberg удалил карту с «нейтральным» Крымом

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Агентство Bloomberg по просьбе Украины удалило с сайта карту мира, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Карта служила иллюстрацией для материала о роли выборов в экономике развивающихся стран. Территория России на ней была обозначена темно-серым цветом, а Украины — желтым. Сам полуостров был окрашен в светло-серый цвет.

Киев возмутила «нейтральная» принадлежность Крыма, несмотря на то, что в самой статье нет упоминаний о России и полуострове не приводится. Посольство Украины в США призвало Bloomberg исправить карту и обвинило агентство в «некорректной» журналистике. 

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией».

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