Bloomberg удалил карту с «нейтральным» Крымом

Агентство Bloomberg по просьбе Украины удалило с сайта карту мира, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Карта служила иллюстрацией для материала о роли выборов в экономике развивающихся стран. Территория России на ней была обозначена темно-серым цветом, а Украины — желтым. Сам полуостров был окрашен в светло-серый цвет.

Киев возмутила «нейтральная» принадлежность Крыма, несмотря на то, что в самой статье нет упоминаний о России и полуострове не приводится. Посольство Украины в США призвало Bloomberg исправить карту и обвинило агентство в «некорректной» журналистике.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией».