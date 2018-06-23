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Звезда «Игры престолов» решил подстричься после окончания сериала

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Поклонницы Кита Харингтона не могут сдержать слез. Актер из «Игры престолов» собрался попрощаться с образом Джона Сноу. После съемок сериала британец отправится в парикмахерскую.

Харингтон отрежет свои кудри, которые сводят с ума девушек по всему миру. Актеру захотелось некоторое время побыть в тени. Как будто с короткими волосами его никто не узнает.

Хотя, кто знает, какие варианты предложит Харингтону стилист. Может, он захочет покраситься или отрастить бороду, чтобы слиться с толпой. 

Полюбоваться кудряшками Сноу еще успеют зрители РЕН ТВ. В это воскресенье смотрите 4-й сезон «Игры престолов». Не пропустите, ведь скоро Джон Сноу уже не будет прежним.

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