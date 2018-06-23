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Главы Минэнерго России и США встретятся в Вашингтоне

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Министр энергетики России Александр Новак 26 июня проведет встречу со своим американским коллегой Риком Перри в Вашингтоне.

Как отмечает The Wall Street Journal, встреча глав двух энергетических ведомств пройдет на фоне принятия странами ОПЕК решения об увеличении добычи нефти. Какие именно вопросы будут затронуты в рамках переговоров, не уточняется. 

22 июня страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Решение было принято в рамках сделки по сокращению добычи черного золота крупными нефтяными компаниями. На фоне увеличения нефтедобычи стоимость техасской светлой нефти (WTI)  на торгах в Нью-Йорке возросла почти на 5%.

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