Главы Минэнерго России и США встретятся в Вашингтоне

Министр энергетики России Александр Новак 26 июня проведет встречу со своим американским коллегой Риком Перри в Вашингтоне.

Как отмечает The Wall Street Journal, встреча глав двух энергетических ведомств пройдет на фоне принятия странами ОПЕК решения об увеличении добычи нефти. Какие именно вопросы будут затронуты в рамках переговоров, не уточняется.

22 июня страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Решение было принято в рамках сделки по сокращению добычи черного золота крупными нефтяными компаниями. На фоне увеличения нефтедобычи стоимость техасской светлой нефти (WTI) на торгах в Нью-Йорке возросла почти на 5%.