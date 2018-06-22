Актриса Анна Ардова находится в больнице на плановом лечении

Актриса Театра имени Маяковского Анна Ардова находится в больнице на плановом лечении. Об этом сообщает пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

По ее словам, юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, однако спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет. В связи с этим актриса приняла решение пройти плановое лечение, сообщает «РИА Новости».

22 июня СМИ сообщили, что Ардова экстренно прооперирована в одной из столичных клиник. По предварительным данным, причиной госпитализации 48-летней артистки стала болезнь почек.

Актриса снялась во множестве фильмов. Наибольшую популярность ей принесло комедийное шоу «Одна за всех».