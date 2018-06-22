Правительство компенсирует аграриям потери от роста цен на топливо

Российское правительство намерено компенсировать аграриям дополнительные затраты, связанные с ростом цен на бензин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо», – сообщил глава кабмина во время селекторного совещания по подготовке к уборке урожая.

Он также попросил министра финансов Антона Силуанова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева определить сумму компенсаций и источники для возмещения потерь в секторе.

По словам главы Минсельхоза, в этом году дополнительные затраты аграриев, по примерным оценкам, увеличились на 11,9 млрд рублей. Он добавил, что речь идет только о 28 тыс. предприятий, что составляет 55% от общего числа.

Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что отечественные сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки.

«Нужно следить за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы. Профильные министерства и ведомства, Минсельхоз, руководители регионов должны эту ситуацию самым тщательным образом отслеживать», — заключил глава правительства.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС начали стремительно расти в последние недели. К концу мая цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. 2 июня правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая. Кроме того, с начала месяца для сдерживания цен кабмин решил снизить акцизы на топливо.