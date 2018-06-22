Самолетам для перевозки космонавтов изготовили специальные интерьеры

Компания «Русавиаинтер» изготовит утилитарные интерьеры для двух самолетов Ту-204-300, в которых космонавтов будут перевозить на космодром Восточный. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Упоров.

Он пояснил, что эти самолеты летом передадут Центру подготовки космонавтов.

«Это специальные утилитарные интерьеры, которые будут предназначены для перевозки космонавтов на космодром Восточный», — цитирует его ТАСС.

Упоров отметил, что к настоящему моменту интерьеры для самолетов уже полностью готовы. В самолетах установят специальную каютную компоновку, которая позволит перевозить до шести космонавтов одновременно. У каждого космонавта будет свое обособленное пространство, а в полете их будет сопровождать личный врач.

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