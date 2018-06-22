Прямой эфир

Самолетам для перевозки космонавтов изготовили специальные интерьеры

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Русавиаинтер» изготовит утилитарные интерьеры для двух самолетов Ту-204-300, в которых космонавтов будут перевозить на космодром Восточный. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Упоров.

Он пояснил, что эти самолеты летом передадут Центру подготовки космонавтов.

«Это специальные утилитарные интерьеры, которые будут предназначены для перевозки космонавтов на космодром Восточный», — цитирует его ТАСС.

Упоров отметил, что к настоящему моменту интерьеры для самолетов уже полностью готовы. В самолетах установят специальную каютную компоновку, которая позволит перевозить до шести космонавтов одновременно. У каждого космонавта будет свое обособленное пространство, а в полете их будет сопровождать личный врач.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Qatar Airways с билетом за $530 на рейс из Дохи в Шираз начал просить милостыню перед взлетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сверхзвуковой, дальний
История первого советского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22
Футболисты сборной Дании арендовали самолет ставшему отцом игроку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017