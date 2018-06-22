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Следователи рассматривают три версии крушения вертолета в ХМАО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи изучают три версии жесткой посадки вертолета Ми-2 авиакомпании «Геликс» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), которая привела к гибели пилота. Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

«В качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Представители ведомства пояснили, что пока ни одна из них не выдвигается как приоритетная.

На данный момент следствие установило, что вертолет потерпел крушение в 7 км от города Лангепаса в болотистой местности, когда возвращался в город Сургут. Пилот погиб. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр вертолета.

Ранее в МЧС сообщили, что вертолет был сильно разрушен в результате жесткой посадки.

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