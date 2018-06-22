В Киеве на Гребенщикова напали во время уличного концерта

Украинский националист напал на лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова во время выступления коллектива на Пейзажной аллее в центре Киева.

Как пишет «РИА Новости», нарушитель порядка пробрался на сцену с плакатом, содержащим обвинения музыканта в поддержке пророссийской позиции, и начал выкрикивать оскорбления в адрес артиста. Охранники оперативно задержали напавшего.

Сам Гребенщиков спокойно отреагировал на выходку и пожелал националисту «прийти в себя». «Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог почувствовать себя получше», — сообщил певец.

22 июня группа «Аквариум» провела бесплатный концерт на Пейзажной аллее. Музыканты рассчитывают выступить еще на нескольких площадках.

Представитель дирекции музыканта Максим Ланде отметил, что произошедший инцидент был незначительным и скорее «на него [активиста] напали, нежели на Бориса».

«Не случилось ничего, о чем стоило бы говорить. На уличном концерте появился молодой человек с плакатом, он едва успел высказать свое недовольство, как тут же был изгнан самими зрителями под громкие аплодисменты», — приводит его комментарий телеканал «360».

Ланде также признал, что сам не успел прочитать надписи на плакате активиста, а некоторые музыканты не заметили и сам инцидент.

9 июня в Киеве неизвестный напал с ножом на украинского музыкального продюсера Александра Ягольника, когда тот возвращался со дня рождения своего брата. Продюсер получил глубокое ранение в руку.