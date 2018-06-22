Дочь Коржавина назвала причину смерти поэта

В США на 93-м году жизни скончался поэт, писатель и драматург Наум Коржавин. Об этом в Facebook сообщила музыкант Вероника Долина, а также подтвердила его дочь Елена Рубинштейн.

«Причина — острая сердечная недостаточность», — сказала Рубинштейн журналистам ТАСС.

Она рассказала, что поэт умер дома в окружении родных и близких. Перед смертью он успел дождаться священника, который прочитал молитву и перекрестил его.

Также Рубинштейн добавила, что его похоронят в России, так как это было одним из его последних желаний.

Коржавин (настоящая фамилия Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. Несколько лет своей жизни он прожил в ссылке в Сибири, а после его сослали в Караганду. Писателя реабилитировали лишь в 1956 году.

В Америку он переехал в 1973 году, после чего лишь несколько раз прилетал в Москву. Его первый сборник стихов под названием «Годы» вышел в СССР в 1963 году.

Коржавин стал лауреатом таких важных литературных премий, как «Большая книга» и «Поэт».





