В Дагестане погибли двое рабочих винзавода

Двое рабочих винзавода в Дагестане погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным газом.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ, инцидент произошел 22 июня в селе Сабнова Дербентского района.

По данным ведомства, рабочие — мужчина и женщина — погибли во время чистки резервуара для хранения винного сусла.

Причина смерти людей устанавливается. Назначена доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины и женщины от отравления угарным газом в Туле.