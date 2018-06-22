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В Дагестане погибли двое рабочих винзавода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое рабочих винзавода в Дагестане погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным газом.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ, инцидент произошел 22 июня в селе Сабнова Дербентского района.

По данным ведомства, рабочие — мужчина и женщина — погибли во время чистки резервуара для хранения винного сусла.

Причина смерти людей устанавливается. Назначена доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины и женщины от отравления угарным газом в Туле.

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