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Улицу Ильинка в Москве полностью перекроют 23 июня из-за выпускных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта для движения автомобилей 23 июня с 16:00 в связи с проведением школьных выпускных вечеров.

Как сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ограничения будут сняты 24 июня в 07:00.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что вход в столичный парк Горького будет закрыт 23 и 24 июня в связи с подготовкой и проведением выпускного вечера для московских школьников.

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