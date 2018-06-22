Улицу Ильинка в Москве полностью перекроют 23 июня из-за выпускных

Улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта для движения автомобилей 23 июня с 16:00 в связи с проведением школьных выпускных вечеров.

Как сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ограничения будут сняты 24 июня в 07:00.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что вход в столичный парк Горького будет закрыт 23 и 24 июня в связи с подготовкой и проведением выпускного вечера для московских школьников.