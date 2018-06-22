Из лагеря под Омском эвакуируют около 300 детей из-за норовируса

Из оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» под Омском будут вывезены около 300 детей. Решение принято из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией — норовирусом.

Первый ребенок заболел там 16 июня. Его забрали родители. Через два дня в лагерь приехала комиссия Роспотребнадзора и выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в «Солнечной поляне», а также еще трех больных детей.

Позже выяснилось, что еще шесть воспитанников являются носителями вируса. Сегодня было принято решение о временной приостановке работы лагеря.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, причины, по которым выяснение обстоятельств заболевания детей заняло около недели, в областной администрации не называют.

Родители сообщали о том, что симптомы отравления есть у «50% детей». По их словам, детям велели не рассказывать взрослым о том, что в лагере нашли инфекцию. В администрации лагеря факт массового отравления отрицали.

Директор детского лагеря накануне подтвердил информацию о закрытии лагеря, но почему было принято такое решение, не сказал.