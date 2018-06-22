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Останки 165 героев ВОВ перезахоронили в Воронежской области

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Церемония перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Воронежской области. Она состоялась в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти».

Отныне останки покоятся на территории военно-мемориального комплекса в селе Чистая Поляна Рамоновского района. На месте захоронения установлена звонница с набатным колоколом в знак уважения к памяти солдат. Колокол отлили на воронежском заводе «Вера» по старинным технологиям».

Как сообщает ИА «Абирег», речь идет о воинах, которые погибли во время Воронежско-Ворошиловградской операции с июля 1942 по январь 1943 года. Поисковые отряды работали в окрестностях сел Ольховатка и Скляево Рамонского района.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в селе Заветное под Керчью в Крыму были перезахоронены останки 64 погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной армии.

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