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15-22 июня в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Австралийские болельщики во время матча сборных Франции и Австралии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Пианист Борис Березовский во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игроки сборной России радуются победе над сборной Египта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Кинорежиссер Святослав Подгаевский во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Болельщица сборной Египта во время матча со сборной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Федор Бондарчук на дне открытых дверей киношколы «Индустрия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ледовые скульптуры городов-организаторов мундиаля, в одном из павильонов Парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Игрок сборной Франции Рафаэль Варан во время игры сборных Франции и Австралии
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Криштиану Роналду в игре между сборными Португалии и Марокко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Российская премьера оперы Георга Фридриха Генделя «Оттон»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка «Абракадабра»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер во время матча между сборными Бразилии и Швейцарии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Шура и Лева Би-2 во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Болельщик сборной Испании перед началом матча со сборной Португалии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Максим Топилин во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Похороны Станислава Говорухина
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