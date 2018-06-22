Блюда сербской кухни подают на Балтфлоте в день игры Сербия–Швейцария

В день матча в рамках ЧМ-2018 между Сербией и Швейцарией, который сегодня пройдет на Острове в Калининграде, для военнослужащих Балтфлота приготовили блюда балканской кухни. Сербскую еду подают сегодня и в столовой филиала Военно-учебного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Как уточнили «Калининград.Ru» в пресс-службе военного ведомства, будущим офицерам предлагают говядину по-сербски, картофель, запеченный с зеленью, суп чорбы, курицу с острым соусом и салаты «Сава» и «Сербский». Будущие офицеры могут при желании поесть и более привычную для них пищу — в столовой будут подавать и обычные блюда. Во время национального ужина оркестр штаба Балтфлота исполнит для курсантов сербские и русские народные мелодии.

Агентство отмечает, что меню выбиралось при помощи жеребьевки. Ее проводили организаторы за два дня до игры. Так, из двух кухонь — швейцарской и сербской — выбор пал на последнюю.

Напомним, матч ЧМ-2018 в Калининграде состоится на арене на Острове в 20:00.

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