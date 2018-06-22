Жительница Белоруссии нашла человеческий палец в упаковке с курицей

Жительница Гродненской области Белоруссии обнаружила в упаковке с курицей фалангу пальца. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

«Сейчас проводится проверка на предприятии. Не исключено, что инцидент произошел в результате происшествия на производстве», — рассказал он агентству Sputnik Беларусь.

Уточняется, что курица была упакована на одном из предприятий Минской области. Фотография разошлась в социальных сетях и вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета.

В феврале жительница Львова обнаружила голову мыши в пачке со стручками фасоли. Останки грызуна лежали на самом дне пакета, поэтому к тому моменту она дважды успела употребить данный продукт.