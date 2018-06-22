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Власти Сочи предупредили об угрозе возникновения смерчей в Черном море

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Администрация Сочи предупредила жителей региона об угрозе образования смерчей в Черном море 23–24 июня. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города.

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«В период с 23 по 24 июня в акватории Черного моря имеется опасность образования смерчей», — отметили представители администрации.

По данным синоптиков, с вечера 22 июня до конца дня 23 июня ожидается кратковременный дождь, местами сильный, и гроза. Ветер в порывах может достигать скорости 13 м/с.

Сотрудники экстренных служб рекомендуют жителям и гостям курортного города проявлять бдительность, отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

В Москве 22 июня стало самым жарким днем с начала года, воздух в столице прогрелся до +29,7 градуса.

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