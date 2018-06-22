Реорганизацию «Горбушки» из-за реновации перенесли на неопределенный срок

Реорганизацию гипермолла «Горбушкин двор» в Москве перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщили представители торгового центра.

Реорганизация объекта планируется в связи с участием в программе реновации, а перенос срока связан с необходимостью доработки градостроительного плана земельного участка, пишет RNS.

Гипермолл «Горбушин двор» в ближайшие 3–5 лет расширит свою специализацию. Так, в ТЦ увеличится сектор магазинов, предлагающих товары для различных увлечений. По словам директора торгового центра Владимира Исаева, данная ниша на российском рынке не занята. Он добавил, что под такие магазины руководство ТЦ выделит большую часть второго этажа, а также мотивирует «предпринимателей к переезду в гипермолл каникулами по арендным платежам».

Ранее сообщалось о планах снести здание торгового центра, к сносу должны были приступить в 2019 году.