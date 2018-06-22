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Власти ХМАО потратят штрафы ГИБДД на ремонт дорог

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует перераспределить средства, поступающие от штрафов ГИБДД. До 100% платежей будет направлено в Дорожный фонд.

Поправки в закон обсуждали на заседании регионального правительства. Как поясняют чиновники, только половина штрафов, которые оплачивают водители за нарушения правил дорожного движения, поступала в бюджет ХМАО, определенная доля отправлялась и в Дорожный фонд. С января 2019 года планируется направлять в фонд всю сумму, пишет ИА «Ура.ру».

Итоговая сумма поступлений составит до 850 млн рублей в год. Таким образом, будет увеличен объем средств, направляемых на ремонт дорог. В 2018 году размер Дорожного фонда составляет 9 млрд рублей.

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