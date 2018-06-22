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Жители Брянской области жалуются на нападения грачей на людей

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Жители Клинцов в Брянской области жалуются на агрессивное поведение птиц. Горожане требуют, чтобы администрация помогла справиться с грачами.

По данным пострадавших, птицы поселились возле кладбища в 2016 году, они постоянно создают шум. Неоднократно были случаи нападения грачей на маленьких детей в жилых дворах. Кроме того, из-за пернатых страдают посевы в частном секторе, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Власти города в ответ на жалобы уточняют, что для борьбы с птицами не хватает техники. Рабочие пытались сбивать гнезда водометами, а также спиливали часть деревьев. Не помог и прибор для распугивания птиц.

В настоящий момент борьба с птицами невозможна, так как они вскармливают птенцов. Тем не менее жители Клинцов отнесли жалобу в администрацию и выслали ее в адрес губернатора.

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