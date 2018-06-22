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Кудрин вошел в президентский Совет по противодействию коррупции

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин включил главу Счетной палаты Алексея Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

Помимо Кудрина, в обновленный состав совета вошли помощник президента Анатолий Серышев и помощник президента — начальник контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков.

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Ранее управление возглавлял Константин Чуйченко. Он остался в составе совета с новой должностью: заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства.

Из состава совета по противодействию коррупции исключили вице-премьера Татьяну Голикову, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и экс-помощника президента Евгения Школова.

В кулуарах Петербургского экономического форума 24 мая Кудрин назвал одним из важных направлений работы Счетной палаты борьбу с коррупцией.

22 июня стало известно о кадровых перестановках, которые провел президент России. В том числе он назначил своими советниками премьера Чечни Абубакара Эдельгериева и бывшего главу кремлевской администрации Валентина Юмашева.

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