Кудрин вошел в президентский Совет по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин включил главу Счетной палаты Алексея Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

Помимо Кудрина, в обновленный состав совета вошли помощник президента Анатолий Серышев и помощник президента — начальник контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков.

Ранее управление возглавлял Константин Чуйченко. Он остался в составе совета с новой должностью: заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства.

Из состава совета по противодействию коррупции исключили вице-премьера Татьяну Голикову, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и экс-помощника президента Евгения Школова.

В кулуарах Петербургского экономического форума 24 мая Кудрин назвал одним из важных направлений работы Счетной палаты борьбу с коррупцией.

22 июня стало известно о кадровых перестановках, которые провел президент России. В том числе он назначил своими советниками премьера Чечни Абубакара Эдельгериева и бывшего главу кремлевской администрации Валентина Юмашева.