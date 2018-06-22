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Систему накопления энергии для троллейбусов готовят в Мурманске

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Разработчики в Мурманске завершили изготовление основных частей опытного образца системы накопления энергии. Уникальные аккумуляторы позволят троллейбусам проезжать до 30 км без контактной сети.

Система строится на литий-ионных аккумуляторах, которые обеспечивают автономность работы транспорта. Батарея заряжается от контактной сети, половину заряда она набирает за час езды «под проводами». Такая система сможет обеспечить передвижение троллейбусов в районах, где нет контактной сети, сообщает ИА «Би-порт».

Разработкой опытного образца занимается научно-производственное объединение «Центротех». По задумке разработчиков, новинка позволит обеспечивать новые городские микрорайоны транспортной инфраструктурой без протягивания проводов.

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