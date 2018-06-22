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Косуля застряла в заборе на одном из дачных участков в Якутске

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Сотрудники МЧС спасли косулю, застрявшую в заборе на дачном участке одного из дачных кооперативов по Сергеляхскому шоссе в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Саха (Якутия).

На место происшествия была направлена дежурная смена Якутского ПСО МЧС России. Дикое животное застряло в заборе и не могло самостоятельно выбраться. Помочь лесной гостье подручными средствами также не получалось, сообщает ИА YakutiaMedia.

Для того чтобы спасти животное пришлось разобрать забор. После этого сотрудники связали косулю веревками, погрузили в автомобиль и выпустили в естественную среду обитания вдали от населенных пунктов, чтобы животное не попало в беду.

По мнению спасателей, сибирская косуля, скорее всего, заблудилась, а потом наткнувшись на собак, стала от них убегать, но при попытке проскочить забор застряла в нем.

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