В Калининградской области судят Дед Мороза за сломанную подростку челюсть

В городе Светлогорске Калининградской области начинается суд над местным жителем, который избил случайного прохожего за отказ читать стихи, сообщили в пресс-службе городского суда.

Как уточняет РЕН ТВ, 1 января 2018 года 26-летний мужчина гулял по городу в костюме Деда Мороза. На улице он встретил подростка, которого попросил прочитать стихотворение. Тот отказался, и «волшебник» ударил мальчика посохом. В результате подросток получил перелом челюсти.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальный срок наказания — лишение свободы на срок до пяти лет.

Известно, что мужчина ранее уже был судим.

В декабре 2016 года грабитель в костюме Деда Мороза напал на сторожа в Железнодорожном районе Хабаровска. Были похищены мешки со свежемороженой рыбой.