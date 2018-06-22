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В Калининградской области судят Дед Мороза за сломанную подростку челюсть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В городе Светлогорске Калининградской области начинается суд над местным жителем, который избил случайного прохожего за отказ читать стихи, сообщили в пресс-службе городского суда. 

Как уточняет РЕН ТВ, 1 января 2018 года 26-летний мужчина гулял по городу в костюме Деда Мороза. На улице он встретил подростка, которого попросил прочитать стихотворение. Тот отказался, и «волшебник» ударил мальчика посохом. В результате подросток получил перелом челюсти.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальный срок наказания — лишение свободы на срок до пяти лет.

Известно, что мужчина ранее уже был судим. 

В декабре 2016 года грабитель в костюме Деда Мороза напал на сторожа в Железнодорожном районе Хабаровска. Были похищены мешки со свежемороженой рыбой.

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