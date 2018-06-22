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Уровень подростковой преступности снизился в Тюменской области

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Правоохранительные органы Тюменской области отмечают сокращение числа преступлений, совершенных подростками. Ситуацию в прокуратуре связывают с активной просветительской работой.

С начала 2018 года ребята, не достигшие возраста 18 лет, совершили 194 преступления. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за весь 2017 год подростки совершили 643 преступления, а в 2015 году показатель составил 845. Об этом сообщает портал «Наш город».

По данным правоохранительных органов, подростки в Тюменской области совершили 111 краж, что на 12% меньше уровня прошлого года, количество разбоев сократилось в 2,5 раза. В прокуратуре считают, что позитивный тренд обеспечила просветительская работа. Подростков регулярно предупреждают о последствиях нарушения закона.

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