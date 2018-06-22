В Мариинке опровергли информацию о плохом самочувствии Гергиева

Мариинский театр опроверг появившуюся в СМИ информацию об отмене дирижером Валерием Гергиевым выступления на музыкальном фестивале в немецком Бад-Киссингене в связи с состоянием здоровья, сообщает пресс-служба театра.

«Валерий Гергиев нигде официально не заявлял, не планировал и не подтверждал организаторам своего выступления с оркестром Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня», — говорится в сообщении.

В этот период у художественного руководителя Мариинского театра сверхплотный график на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей».

23 июня в Санкт-Петербурге под управлением Гергиева пройдет концерт стипендиатов и показ оперы Джузеппе Верди, отмечают в театре.

В ближайшей афише фестиваля выступления под управлением Гергиева заявлены каждый день вплоть до 28 июня.

По данным телеканала «78», пресс-служба фестиваля Kissinger Sommer сообщила, что Валерий Гергиев якобы просил заменить его на концерте в Бад-Киссингене по рекомендации врачей.