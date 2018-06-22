Прямой эфир

В Мариинке опровергли информацию о плохом самочувствии Гергиева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мариинский театр опроверг появившуюся в СМИ информацию об отмене дирижером Валерием Гергиевым выступления на музыкальном фестивале в немецком Бад-Киссингене в связи с состоянием здоровья, сообщает пресс-служба театра.

«Валерий Гергиев нигде официально не заявлял, не планировал и не подтверждал организаторам своего выступления с оркестром Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня», — говорится в сообщении.

«Много Верди» для Анны Нетребко и Валерия Гергиева
Фестиваль «Звезды белых ночей» отдал дань великому оперному драматургу

В этот период у художественного руководителя Мариинского театра сверхплотный график на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей».

23 июня в Санкт-Петербурге под управлением Гергиева пройдет концерт стипендиатов и показ оперы Джузеппе Верди, отмечают в театре.

В ближайшей афише фестиваля выступления под управлением Гергиева заявлены каждый день вплоть до 28 июня.

По данным телеканала «78», пресс-служба фестиваля Kissinger Sommer сообщила, что Валерий Гергиев якобы просил заменить его на концерте в Бад-Киссингене по рекомендации врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гергиев рассказал о доверительной атмосфере на ПМЭФ-2018
Валерий Гергиев привез в Липецк инструменты-шедевры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017