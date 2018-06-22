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Экстренное предупреждение объявлено в Брянской области

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Жителей Брянской области предупреждают о сильном ветре и грозе. Экстренное предупреждение объявлено до вечера 23 июня.

По данным МЧС, температура воздуха ночью будет достигать 17 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 22 градусов. При этом в Брянской области ожидаются грозы. Во время грозы ветер усилится до 20 м/с, пишет NASHBRYANSK.RU.

Из-за неблагоприятных условий экстренные службы прогнозируют возможные обрывы линий электропередачи, нарушения в работе транспорта, ухудшение дорожных условий.

Как сообщал портал iz.ru, грозы стали причиной восьми пожаров в Алтайском крае за сутки. Огнем пройдена площадь около 5,9 га. Всего же с начала сезона в регионе зафиксировано 54 лесных пожара.

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