«Роскосмос» сменил исполнительного директора по оборонным программам

Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Фролов назначен исполнительным директором госкорпорации «Роскосмос» по реализации оборонных программ. Об этом сообщил глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

«На должность исполнительного директора «Роскосмоса» по реализации оборонных программ 16 июня принят Олег Фролов», — цитирует его «РИА Новости».

Фролов родился в 1962 году в Луганской области Украинской ССР. Он является выпускником Киевского суворовского военного училища, Житомирского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО имени Ленинского комсомола, Военной командной Краснознаменной академии ПВО имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 2002 году Фролов стал заместителем начальника штаба Космических войск, а через год возглавил дивизию контроля космического пространства. В январе 2007 года получил должность начальника Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и через два года стал руководителем Главного управления вооружения ВС РФ. С 2012 по 2013 год Фролов работал первым замглавы Федерального космического агентства. В 2015 году он вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. Фролов был удостоен ордена «За военные заслуги», а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился прекратить производство ракеты-носителя «Протон». Он отметил, что этот тип ракеты выполнил свою историческую задачу.