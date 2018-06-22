Депутатов Латвии назвали рабами за отказ запретить агитацию на русском

Парламентский секретарь Министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекс возмутился, что депутаты Сейма отклонили законопроект о предвыборной агитации только на латышском языке.

«Прискорбно, что после 28 лет с момента восстановления независимости у большинства Сейма до сих пор рабское мышление. Де-факто двуязычие будет продолжаться на всех уровнях», — написал Иесалниекс 21 июня в Twitter.

Законопроект в Сейм внесла консервативная партия Национальное объединение «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ».

Документ предполагал дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование государственного языка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физлиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

21 июня Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах. Согласно документу, запрещается обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.