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Современное почтовое отделение построили в поселке Хабаровского края

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Новое современное почтовое отделение открыли в поселке Бриакан района имени Полины Осипенко Хабаровского края. Теперь жителям поселка стали доступны финансовые и почтовые услуги Почты России.

Как сообщает пресс-служба правительства края, новое отделение открыли в новом здании площадью 108 кв. м. Оно будет обслуживать более 1200 местных жителей включая 250 пенсионеров, сообщает ИА AmurMedia.

В новом здании операционный зал оборудовали в соответствии со всеми современными стандартами почтового офиса. В нем будут работать четыре специалиста.

Ранее организация почты находилась в ветхом деревянном строении, ремонт в котором делали около десяти лет назад.

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