Град ожидается в Ростовской области в выходные

МЧС предупреждает жителей Ростовской области об ухудшении погоды. В выходные в регионе ожидаются ливни и град.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье регион накроет грозами. Порывы ветра будут достигать 24 м/с. Такой шторм способен спровоцировать чрезвычайные ситуации. Кроме того, в отдельных районах ожидаются ливни и град. Об этом сообщает RostovGazeta.

МЧС просит местных жителей соблюдать осторожность и внимательность на улице.

Как сообщал портал iz.ru, в Самарской области в выходные ожидается жаркая и засушливая погода. Чиновники попросили жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при выходе в леса.