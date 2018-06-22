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Град ожидается в Ростовской области в выходные

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МЧС предупреждает жителей Ростовской области об ухудшении погоды. В выходные в регионе ожидаются ливни и град.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье регион накроет грозами. Порывы ветра будут достигать 24 м/с. Такой шторм способен спровоцировать чрезвычайные ситуации. Кроме того, в отдельных районах ожидаются ливни и град. Об этом сообщает RostovGazeta.

МЧС просит местных жителей соблюдать осторожность и внимательность на улице.

Как сообщал портал iz.ru, в Самарской области в выходные ожидается жаркая и засушливая погода. Чиновники попросили жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при выходе в леса.

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