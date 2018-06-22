Прямой эфир

Продажу алкоголя не будут ограничивать в Липецке в день выпускного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на продажу алкоголя в Липецке не будет вводиться в день выпускного. Об этом сообщили в отделе координации потребительского рынка городской администрации.

Чиновники уточняют, что в их адрес не поступала заявка на проведение публичного мероприятия «Липецкие зори». Кроме того, праздник будет проходить на Соборной площади, а на пути следования школьников нет продуктовых магазинов. На кафе и рестораны даже в случае введения запрет не распространяется, уточняет GOROD48.

«Липецкие зори» состоятся 23 июня.

Как сообщал портал iz.ru, школьные выпускные в России подстроили под расписание ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дороги в центре Южно-Сахалинска перекроют из-за бала выпускников
Бал выпускников на площади Ульяновска пройдет при любой погоде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017