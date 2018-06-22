Продажу алкоголя не будут ограничивать в Липецке в день выпускного

Запрет на продажу алкоголя в Липецке не будет вводиться в день выпускного. Об этом сообщили в отделе координации потребительского рынка городской администрации.

Чиновники уточняют, что в их адрес не поступала заявка на проведение публичного мероприятия «Липецкие зори». Кроме того, праздник будет проходить на Соборной площади, а на пути следования школьников нет продуктовых магазинов. На кафе и рестораны даже в случае введения запрет не распространяется, уточняет GOROD48.

«Липецкие зори» состоятся 23 июня.

Как сообщал портал iz.ru, школьные выпускные в России подстроили под расписание ЧМ-2018.