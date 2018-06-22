В США разработали план защиты Земли от астероидов

Национальный совет по науке и технологиям, в который входят специалисты НАСА, опубликовал план защиты Земли от астероидов.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено улучшить технологии по обнаружению потенциально опасных внеземных объектов, так как сохраняется риск узнать об их приближении на позднем этапе, пишет The Independent.

На случай явной угрозы НАСА планирует создать высокоскоростной космический беспилотник с ядерным устройством, который достигая астероид или комету сможет изменят траектории их полета без взрыва.

На сегодняшний день космическое агентство США обнаружило 18,3 тыс. внеземных объектов, из которых 1,9 тыс. представляют угрозу для Земли.

В начале июня стало известно, что специалисты «Роскосмоса» разрабатывают технологию уничтожения космического мусора при помощи лазерной пушки.