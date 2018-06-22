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Спасатели одобрили 15 пляжей в Приморском крае

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После проведенных проверок было установлено, что безопасными пляжами на территории Приморского края являются всего 15 мест массового отдыха. Они соответствуют всем требованиям охраны жизни людей.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Приморскому краю, все пляжи, принятые к эксплуатации, полностью соответствуют основным нормам отдыха на воде. Основными критериями проверок служат оснащение спасательных постов и наличие спасателей, состояние мостков, обозначение границ заплыва, наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва, а также отсутствие в этих границах пунктов проката плавательных средств, сообщает ИА PrimaMedia.

Большинство одобренных на данный момент пляжей — на территории Владивостока, там находятся семь одобренных МЧС мест отдыха. Также три пляжа одобрены в Артеме, а остальные располагаются в Шкотовском и Спасском районах и в ГО Спасск-Дальний.

Однако в ГУ МЧС отметили, что проверка еще не завершена. К примеру, в прошлом году в общей сложности были одобрены 73 водных объекта.

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