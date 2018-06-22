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Социологи выяснили отношение россиян к правам и свободам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представил результаты опроса, посвященного отношению россиян к гражданским правам и свободам.

Треть опрошенных (35%) уверены, что права человека в стране соблюдаются хорошо. Более половины респондентов (52%) считают, что права граждан в современной России соблюдаются плохо. При этом большинство опрошенных (81%) не смогли привести случаи, когда нарушались их права или права близких хотя бы за последние два года.

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Половина респондентов уверены, что лучше всего права человека в стране защищает президент России.

Участники исследования уверены, что хорошо в стране соблюдается право на свободу передвижения и выбор места проживания (49%). Высоки показатели у права быть избранным (41%), права на личную свободу и неприкосновенность (40%), а также у права иметь любые убеждения (38%). Хуже всего, по мнению опрошенных, соблюдается право на бесплатную медицинскую помощь (54%).

Молодые респонденты (в возрасте от 18 до 30 лет) более позитивно оценивает ситуацию с соблюдением и защитой прав, чем группы зрелого возраста.

ФОМ провел двухдневный социологический опрос, с 9 по 10 июня, в 53 субъектах России, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Ранее в опросе ВЦИОМа, опубликованном в июне, россияне назвали лучший способ обращения с деньгами. Большинство граждан (66%) выступают сторонниками сбережения средств, при этом почти половина (48%) назвали вклад в банке наилучшим способом обращения со свободными финансами.

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