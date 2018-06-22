Жители Липецка сообщают о ночном обстреле машин

Неизвестные обстреливают машины по ночам в Липецке. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Все случаи повреждения транспортных средств зафиксированы в микрорайоне «Университетский». Неизвестные по ночам обстреливают автомобили, предположительно, стрельба ведется из окон. Кроме того, местные жители сообщают об участившихся случаях автомобильных краж. Злоумышленники вскрывают автомобили и вынимают аккумуляторы. Несколько краж попали на записи видеонаблюдения, но так как преступления происходили ночью, разобрать лица хулиганов не удается. Об этом сообщает LipetskMedia.

Потерпевшие уже написали заявления в полицию. Местные жители предлагают устроить ночное патрулирование дворов.