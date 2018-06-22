Количество безработных сократилось в Волгоградской области

Росстат выявил сокращение числа безработных в Волгоградской области. За год количество жителей региона без официальной работы уменьшилось на 16%.

По последним данным, в Волгоградской области насчитывается 9,4 тыс. официально безработных. Это 0,7% от всего трудоспособного населения. По сравнению с 2017 годом количество людей, которые обращаются в службу занятости, сократилось на 15,8%.

Издание «НовостиВолгограда.ру» уточняет, что в конце 2017 года наблюдалась тенденция с сокращением количества работающего населения.

Как сообщал портал iz.ru, безработица в России достигла минимума за да года. В мае было зарегистрировано 3,6 млн официально безработных граждан, приводит статистику Росстат. К работающему населению, по последним данным, относятся 76,1 млн человек.