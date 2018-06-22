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Премьер Украины рассказал об украинской национальной идее

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Фото: TASS/DPA/Maxym Marusenko
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Национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального и мультикультурного государства. О этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на молодежном форуме образовательных программ «Завтра.UA» и «Всемирные студии».

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«Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное Украинское государство. Всё! И это должно стать нашей национальной идеей», — цитирует Гройсмана «Интерфакс».

Ранее глава украинского кабмина, комментируя ситуацию с массовым оттоком жителей республики из страны, заявил, что они «просто путешествуют». При этом Гройсман отметил, что хотел бы, чтобы «путешественники» возвращались на родину.

По данным МИД Украины, после госпереворота и вступления в силу облегченного визового режима с ЕС, из страны выехало около 9 млн трудоспособных граждан.

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