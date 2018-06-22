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Засушливая погода ожидается в Самарской области

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Жителей Самарской области просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В ближайшие дни в регионе ожидается жаркая и засушливая погода.

О неблагоприятной ситуации предупреждают сотрудники Минлесхоза через социальные сети. Они уточняют, что засушливая погода продлится несколько дней. В связи с этим жителям Самарской области необходимо сохранять бдительностью и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, пишет НИА «Самара».

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Алтайском крае за сутки зафиксировано восемь пожаров, причиной которых стали грозовые разряды. Огнем пройдена площадь около 5,9 га.

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