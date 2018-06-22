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Южная Корея и Сахалин будут развивать кикбоксинг на островах

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Мощный толчок развитию кикбоксинга ожидается на островах благодаря совместному сотрудничеству Центра боевых искусств города Сувон в Южной Корее и федерации кикбоксинга Дальнего Востока и России.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, соглашение о сотрудничестве подписали первый вице-президент федерации кикбоксинга ДФО Алексей Буторин, представители международной федерации кикбоксинга и муай тая, а также члены ассоциации кикбоксинга города Сувон, сообщает ИА SakhalinMedia.

Алексей Буторин рассказал, что в рамках развития данного вида спорта будут прорабатываться вопросы проведения международных турниров в Корее и на Сахалине. Корейские кикбоксеры смогут приезжать на соревнования на Сахалин, а сахалинские в свою очередь в Корею. На соревнованиях в Корее судейский корпус будут представлять судьи из России.

Глава сахалинской федерации кикбоксинга и тайского бокса также отметил, что подобный обмен поспособствует интенсивному развитию спорта.

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